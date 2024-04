¡Alabado sea el fútbol! Los cuartos de final de la Champions League nos regalaron dos encuentros electrizantes, culminando con la clasificación del PSG y Borussia Dortmund a las semifinales. Estos clubes importantes del fútbol europeo, dirigidos por Luis Enrique y Edin Terzić, respectivamente, pronto se enfrentarán en un duelo que promete ser una batalla épica por un puesto en la final del torneo de clubes más prestigioso del mundo. A continuación, te proporcionamos detalles sobre la fecha, hora, canales de televisión y opciones para ver en vivo este enfrentamiento trascendental.

¿Cuándo y a qué hora jugarán PSG vs. Dortmund?

El PSG, con un Mbappé ansioso de ganar la primera Champions League de su carrera, se medirá ante el Borussia Dortmund, el martes 30 de abril próximo en el Signal Iduna Park de Dortmund. Mientras que la vuelta se disputará en el Parque de los Príncipes, el 7 de mayo, una semana después.

Los compromisos se llevarán a cabo a partir de las 2 de la tarde en países como Ecuador, Colombia y Perú. En Chile y Paraguay, el inicio será a las 3:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay comenzarán a las 4:00 p.m. Por otro lado, en España los encuentros comenzarán a partir de las 9 de la noche.

¿En qué canales ver PSG vs. Dortmund?

El partido entre PSG vs. Dortmund podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Champions League para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

¿Cómo llegan PSG vs. Dortmund a semifinales?

El París Saint-Germain, con una actuación estelar de Ousmane Dembélé y un doblete decisivo de Kylian Mbappé, logró una impresionante remontada ante el FC Barcelona. Superando las adversidades, el PSG selló su clasificación a las semifinales de la Champions League con una victoria de 4-1 en el partido de vuelta, culminando con un marcador global de 6-4.

“En la primera fase le dije a su entrenador que nos citábamos para la final y será en las semifinales, ellos son un equipo que juega muy bien, las semifinales serán muy abiertas. Hubiera preferido viajar a Madrid pero al final se demuestra que nuestro grupo en la primera fase era el grupo de la muerte, el grupo más difícil de toda la competición”, manifestó Luis Enrique sobre el partido que se avecina contra el Dortmund.

Finalmente, el Borussia demostró su superioridad en el Signal Iduna Park, superando al Atlético de Madrid con una contundente victoria. A pesar de la leve ventaja obtenida en el partido de ida por el conjunto español (2-1), la escuadra alemana arrasó en el terreno de juego, anotando dos goles antes del descanso para poner el marcador en 2-0.

El Atlético logró igualar a 2-2 en la segunda mitad, pero su esfuerzo se vio rápidamente desvanecido cuando el Dortmund marcó dos goles adicionales entre los minutos 71 y 73. Este rápido doblete estableció el resultado final en 4-2 para el compromiso y 5-4 en el global, asegurando la victoria de los alemanes y su avance a la siguiente fase del torneo.

