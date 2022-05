El presidente de Senegal, Macky Sall, mostró este martes, a través de un mensaje en Twitter, su apoyo al futbolista del París Saint-Germain Idrissa Gana Gueye y pidió respeto para las “creencias religiosas” del internacional senegalés, acusado de homófobo en Francia. Y es que la cadena RMC informó que el volante de 32 años no jugó el sábado contra el Montpellier para no tener que vestir la elástica con el adorno del arco iris LGBT, que lucieron los 20 equipos de la Ligue 1 en la 37ª fecha, un gesto que le ha valido para ser acusado de homófobo por asociaciones por igualdad, que reclaman una sanción para él.

Ya el año pasado, en la jornada dedicada a la lucha contra la homofobia, Gueye ya no jugó el partido alegando entonces una gastroenteritis. “Apoyo a Idrissa Gana Guèye. Sus creencias religiosas deben ser respetadas”, declaró el presidente Sall en las redes sociales.

En Senegal, Gueye y sus compañeros, campeones de África el pasado mes de febrero por primera vez en la historia, son adorados. En un país musulmán al 95% de la población y muy practicante, la homosexualidad, castigada con penas de uno a cinco años de prisión, está ampliamente considerada como una desviación sexual.

Al mismo tiempo que recibe críticas en Francia por su comportamiento, los mensajes de apoyo desde Senegal son muchos estos últimos días y desde diferentes ámbitos, desde la política al fútbol, pasando por la cultura.

De acuerdo a una persona con conocimiento directo del incidente, Gueye no quiso jugar porque no quería lucir la camiseta especial. La persona habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que el futbolista no se ha pronunciado públicamente sobre el incidente.

Los cánticos homofóbicos, que a menudo se escuchan en los partidos de la liga francesa, son tolerados. Las autoridades del fútbol nacional no han sabido cómo frenarlos. La liga francesa, sin embargo, lanzó una iniciativa hace tres años que permite a los espectadores denunciar los incidentes sexistas, homofóbicos o racistas que presencien en los partidos.





