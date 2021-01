Mauricio Pochettino no pasó del empate en Saint Etienne en su estreno como entrenador del París Saint Germain (1-1), que se aleja del liderato que ostenta el Lyon en la decimoctava jornada de la Ligue 1. El argentino no solo no empezó como hubiese querido su andadura en Francia, tampoco lo hizo con Mbappé, a quien criticó abiertamente.

“Mbappé tiene que mejorar, como todos los demás. Estará decepcionado porque no ganamos. Pero su actitud fue buena. Estoy contento con lo que hizo”

Pochettino, en los pocos días que lleva como responsable del conjunto parisino, no pudo cambiar la dinámica del equipo, aún lejana de la contundencia que exhibió en los últimos años, especialmente en la liga francesa.

“Estoy decepcionado porque somos Paris Saint Germain y queremos ganar. Creo que necesitamos mejorar en muchas cosas. Por supuesto que no es el resultado que queríamos, pero es lo que Saint Etienne mereció. Tuvimos algunas ocasiones, posesión. Fue un empate. Necesitamos mejorar mucho”, insistió Pochettino.

Debut insuficiente

El partido se puso cuesta arriba para el equipo parisino que a los diecinueve minutos tuvo el marcador en contra cuando un error de Gyueye en la media luna terminó con la pelota en los pies del gabonés Denis Bouanga que centró a Romain Hamouma que superó a Navas.

Logró el empate tres después gracias a un combinación de todo su ataque. Recibió el balón en el área Mbappe, que dejó la pelota a Marco Verratti que vio solo a Moise Kean que, se dio la vuelta y marcó que empate.

El primer once de Pochettino en el París Saint Germain estuvo formado por Keylor Navas, Colin Dagba, Thilo Kehrer, Marquinhos, Mitchel Bakker; Idrissa Gyueye, Marco Verratti, Ander Herrera; Ángel Di María, Kylian Mbappe y Moise Kean.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR