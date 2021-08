La disputa por el arco parisino acaba de empezar. Aunque para Keylor Navas esta situación no es nueva. De hecho, la vivió hasta en dos ocasiones en el Real Madrid con Iker Casillas y Courtois. Con el español, ‘ganó' la puja, pero el belga terminó empujando su salida al PSG. Y ahora, tendrá que hacer frente a Gianluigi Donnarumma, que como él mismo ha señalado, ha llegado al Parque de los Príncipes a jugar.

“He venido a París a jugar. El PSG me buscó y me quiso, y yo quería venir al PSG. La competencia no me asusta, Navas es un gran portero, pero yo estoy aquí para jugar”, recoge el diario italiano Corriere dello Sport tras unas declaraciones del nuevo arquero del conjunto parisino a Canal +.

Esta disputa ya la preveía Mauricio Pochettino, cuyo plan pasa por darle oportunidades a Donnarumma pero que vaya alternando con Keylor Navas, que ahora mismo viene siendo cuestionado.

En tres jornadas de la Ligue 1, Navas ya ha encajado cinco goles que han puesto en entredicho su titularidad. En contra, Donnarumma viene de ser la figura de la Eurocopa y su potencial anticipa que estamos ante el mejor portero joven del mundo.

“La competencia con Navas no crea problemas en el vestuario, y siempre la hay en los grandes equipos. Es buena para los dos, y también para mí, porque me hace crecer mucho”, admitió ‘Gigio’.

A corto plazo, Donnarumma busca convertirse en el portero titular de Mauricio Pochettino en el PSG, pero a largo plazo quiere “llegar a ser el número uno del mundo, y con trabajo y determinación espero conseguirlo”.

El ‘caso’ Areola - Trapp

La situación del portero ‘Tico’ y del italiano recuerda a lo ocurrido en la temporada 2016-17 con Alphonse Areola y Kevin Trapp, pero esperan que la historia no sea similar: el entrenador por entonces del PSG Unai Emery utilizaba a ambos como titulares en varias secuencias de las distintas sesiones.

Ninguno de los dos sabía con antelación si iba a ser titular y el conjunto parisino acabó la temporada perdiendo la Ligue 1 en favor del Mónaco y siendo eliminado en los octavos de final de la Champions League.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.