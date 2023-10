El Paris Saint Germain realizó un fichaje de alto perfil al incorporar a Ousmane Dembélé por 50 millones de euros, con la confianza de que el delantero francés podría llenar el vacío dejado por las salidas de Lionel Messi y Neymar. Sin embargo, hasta la fecha, el rendimiento del ex Rennes, Dortmund y Barcelona no ha cumplido con las expectativas en términos de producción de goles y asistencias (0 y 1, respectivamente). Según el diario AS, esto ha llevado a Luis Enrique a considerar la posibilidad de utilizar a al ‘Mosquito’ como mediapunta en lugar de extremo, en un esfuerzo por revitalizar el ataque del PSG.

En el sistema ultraofensivo de Luis Enrique, el PSG ha enfrentado dificultades, como lo demostró su reciente derrota ante el Newcastle por 4-1. Para mejorar la conexión entre los jugadores y darle más dinamismo al ataque, se plantea la posibilidad de ubicar a Dembélé como mediapunta.

El atacante francés ha expresado su entusiasmo por esta decisión, ya que en sus primeros años en el Rennes, destacó como un jugador creativo entre líneas, con una capacidad notable para regatear en diversas zonas del campo.

A pesar de su bajo rendimiento en términos de números, Dembélé no ha dejado de intentarlo en la banda derecha, donde actualmente lidera la Ligue 1 en regates, intentos de gol y extensión del campo de juego. El PSG, aunque no ve la situación como alarmante, considera que se le debe exigir más a un jugador que llegó como estrella.





Ousmane Dembélé llegó al PSG desde el Barcelona en el último mercado de fichajes de verano. (Foto: Getty Images)





Ousmane Dembélé, a reivindicarse





En el próximo partido contra el Rennes, un equipo en el que el PSG ha enfrentado dificultades en sus últimas visitas, Dembélé tendrá la oportunidad de dar un paso adelante para disipar las dudas que rodean al proyecto parisino.

La transformación de Ousmane Dembélé de extremo a mediapunta en el PSG es una decisión que busca revitalizar el ataque del equipo. A pesar de las expectativas iniciales, el rendimiento del jugador no ha estado a la altura de la inversión realizada por el club.





