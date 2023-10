La primera temporada de Lionel Messi en el Inter Miami aún no ha llegado a su fin, pero ya surgen rumores que lo vinculan nuevamente al FC Barcelona. Mientras algunos especulan sobre un posible regreso temporal, otros ven esta idea como improbable. La incertidumbre rodea el futuro del argentino, quien jugará su último partido el 22 de octubre y no volverá a la MLS hasta febrero. En el pasado, jugadores como Henry, Beckham y Donovan han salido cedidos durante unos meses para luego regresar a sus equipos originales, pero parece que esta vez las circunstancias podrían ser diferentes.

El entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino, ha optado por tomar esta posibilidad con humor. El ‘Tata’ respondió a los rumores de un posible regreso de Messi al club en el que se convirtió en una leyenda viviente y del que salió en agosto de 2021 rumbo al PSG.

“¿Messi a Barcelona? Será para dar un paseo, no había oído nada de este tipo de rumores. Me sorprende. Si me dices que va de vacaciones o a visitar Barcelona, es probable, el resto lo desconozco”, dijo Martino, dejando entrever que un regreso temporal del ‘10′ al club azulgrana no parece estar en los planes.

El Inter de Miami se enfrentará al equipo de Charlotte en su próximo partido. La pregunta que todos se hacen es si Messi estará en la alineación. La especulación sobre su futuro y su posible regreso a Barcelona podría no tener fundamentos sólidos, pero la incertidumbre persiste.

Mientras la primera temporada de Messi en Miami continúa, los rumores sobre su regreso a Barcelona siguen circulando. Aunque algunos han especulado sobre un regreso temporal, el comentario de Martino sugiere que esta idea podría ser poco probable. La incertidumbre persiste.





¿Por que Lionel Messi dejó el Barcelona?





Lionel Messi llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2021 después de pasar toda su carrera profesional en el FC Barcelona. El cuadro catalán y el argentino no pudieron llegar a un acuerdo en la renovación de su contrato debido a problemas financieros del club español, lo que llevó a que Leo quedara como agente libre.

El PSG aprovechó esta oportunidad y rápidamente se movió para fichar a Messi. El club francés, que tiene un gran poder económico respaldado por el fondo soberano de Qatar, ofreció a Lionel un contrato muy lucrativo y unirse a un equipo que cuenta con jugadores de talla mundial como Neymar y Kylian Mbappé.





