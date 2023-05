River vs. Talleres se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus, FOX Sports Premium, AFA Play y Fútbol Libre TV por la jornada 16 de la Liga Profesional Argentina 2023. Este encuentro está programado para este domingo 14 de mayo desde las 7:30 p.m. en horario de Perú y a las 9:30 p.m. en territorio argentino, el cual tendrá lugar en el estadio Mario Alberto Kempes. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor.

River Plate llega a este partido luego de haberse llevado el Superclásico del fútbol argentino ante Boca Juniors, con un gol sobre la hora de Miguel Borja. Si bien el ‘Millonario’ fue superior desde el juego y el planteamiento, le costó abrir el arco ‘xeneize’ y necesitó de la pena máxima para hacerlo.

Recordemos que el desenlace de dicho duelo tuvo mucha polémica, debido a la gresca que se suscitó minutos después del tanto del colombiano. Elías Gómez, Ezequiel Centurión y Agustín Palavecino vieron la tarjeta roja en River, mientras que Jorge Almirón, Miguel Merentiel, Ezequiel Fernández y Nicolás Valentini en Boca.

Días después del encuentro en el estadio Más Monumental, Martín Demichelis conversó con ESPN y dio sus impresiones respecto a lo sucedido. El estratega del ‘Millo’ consideró que fueron ampliamente superiores a Boca y que quizás pudieron llevarse un mejor resultado tras el primer tiempo.

“Dije en los días post derrota, que el fútbol se decide en situaciones particulares. Si alguien merecía ganar, creo que en el primer tiempo sometimos a Boca, para que no pase mita de cancha, generamos más situaciones aunque no las concretamos”, manifestó ‘Micho’.

Debido a que hubo muchas dudas respecto al penal que le cobraron a River, para Demichelis sí lo fue. “Sí, me pareció penal. Y no entro en la balanza de si fue poco penal, penal cobrable o no. La reacción corporal de quien cometió la falta y los que estaban cerca que no terminan ni protestando, vieron el contacto”, agregó.

River vs. Talleres: horarios del partido

Perú: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Talleres de Córdoba, por su parte, llega a este duelo luego de haber derrotado a Racing Club con mucha autoridad en el Cilindro de Avellaneda (2-4). Michael Santos (2) y Diego Valoyes (2) anotaron para la ‘T’, mientras que Iván Pillud y Nicolás Oroz descontaron para la ‘Academia’.

Javier Gandolfi, director técnico del elenco cordobés, quedó conforme por lo que mostró su equipo ante los de Fernando Gago. “El equipo fue superior, preparamos un partido y salieron las cosas y eso es un orgullo, pudimos haber aumentado la diferencia de gol y por momentos sufrimos”, manifestó.

River vs. Talleres: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana o Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández, Nicolás De la Cruz, Ezequiel Barco; Lucas Beltrán.

Franco Armani; Milton Casco, Emanuel Mammana o Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nacho Fernández, Nicolás De la Cruz, Ezequiel Barco; Lucas Beltrán. Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Lucas Suárez; Nicolás Pasquini, Rodrigo Villagra, Alan Franco, Rodrigo Garro, Ramón Sosa; Michael Santos y Diego Valoyes.

