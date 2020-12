Si bien es el favorito para reemplazar a Thomas Tuchel en el banquillo del PSG, no es la única opción que el club parisino maneja a la fecha. Mauricio Pochettino parte con ventaja en la carrera para tomar las riendas del campeón de la Ligue 1. Sin embargo, existen otras dos opciones que Leonardo, director deportivo de la institución, tendrá que evaluar y decidir cuanto antes.

De acuerdo a ‘Radio Montecarlo’, Pochettino es el preferido de Leonardo y además tiene ascendencia en la afición ya que vistió la camiseta del PSG entre 2001 y 2003. Sin embargo, el argentino, que no dirige hace un año, no tendrá el camino libre: Thiago Motta y Maximiliano Allegri también están en el bolo para tomar un proyecto deportivo que aún no tiene cabeza.

La gestión del italiano en un banquillo tan exigente como el de la Juventus seduce al PSG. Allegri se tomó un año sabático y viene dejando caer que estaba a la espera de una experiencia en el extranjero.

Mientras que Motta aparece como una opción más accesible en lo económico, aunque con menos cartel, desde luego. El hispanobrasileño ya ha dirigido en la Serie A y jugador ha vivido una buena etapa en el PSG y, después, estuvo trabajando en sus categorías inferiores.

Salida a media temporada

El PSG anunció este jueves la destitución del entrenador Thomas Tuchel, a medio año de que terminara su última temporada de contrato con el club de la capital, según adelanto la web del diario L’Équipe.

El despido se produce tras la cómoda victoria cosechada anoche contra el Estrasburgo, 4-0, que mantiene al equipo tercero de la tabla, sin la sensación de dominación de las pasadas temporadas.

Sin embargo, la gota que parece haber colmado el vaso de la paciencia de los propietarios cataríes ha sido unas declaraciones efectuadas por el técnico a la televisión alemana “Sport 1” en la que aseguraba, entre otras cosas, que el PSG no se comportaba como un gran club.





