Luto en la selección francesa, PSG y mundo del fútbol en general. El defensa francés Jean-Pierre Adams, que entró en un coma profundo en 1982 por un error en la dosis de anestesia mientras se sometía a una intervención quirúrgica de rodilla, falleció este lunes a los 73 años en el Hospital Universitario de Nîmes (Francia), informó el diario francés ‘L’Equipe’.

Adams (Senegal, 1948), apodado como ‘La Roca Negra’, llegó en 1958 a Francia, donde doce años después comenzó su carrera como futbolista profesional. Militó tres años en el Olimpique de Nîmes (1970-73) y cuatro en el Niza (1973-77) antes de dar el gran salto de su carrera: el fichaje por el PSG, donde jugó 2 temporadas (1977-79).

En lo que se refiere a la selección francesa, además de acumular 22 internacionalidades entre 1972 y 1976, el defensor será recordado por su asociación con Maurius Trésor, con el que formó una pareja de centrales conocida como ‘La Guardia Negra’.

Trágica operación a la rodilla

Un error de anestesia el 17 de marzo de 1982 -en su intervención por una rotura de ligamento de una rodilla- le dejó en estado vegetativo y truncó la vida del futbolista, que entró en un coma profundo del que no consiguió salir y que, casi cuatro décadas después, le provocó la muerte.

Antes de la operación, habló con su mujer para tranquilizarla: “Empiezan a prepararme. En unos minutos vendrá el anestesista”. Nunca más volvió a hablar. Su cuerpo reaccionó mal a la dosis de anestesia inyectada, sufrió un broncoespasmo, una contracción de los bronquios que dificulta la respiración, y su cerebro quedó privado de oxígeno.

“La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado... ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come... Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas”, explicó en su momento su esposa, Bernadette Adams, en declaraciones que recoge The Sun.

