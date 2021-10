Fue el técnico que más cerca estuvo de llevar al PSG a tocar la gloria en la Champions League, pero se cruzó con un pletórico Bayern Munich. Sin embargo, en la siguiente temporada tuvo su revancha pero ya no en el banquillo parisino, sino en el del Chelsea. Thomas Tuchel fue uno de los protagonistas del Festival dello Sport organizado por ‘La Gazzetta dello Sport’, donde atendió a la revista del diario ‘Sportweek’, que este viernes adelantó algunos detalles del reportaje. Neymar y Mbappé, en el blanco de las críticas.

El técnico alemán aseguró que, en París, ejerció más “como ministro del deporte” que como técnico, “gestionando también familiares y amigos de las estrellas”. “Es más fácil entrenar a Lukaku que a Neymar o Mbappé”, afirmó, al comparar su paso por el PSG y su presente en el Chelsea.

En el club londinense, en cambio, puede trabajar “de manera más tranquila”, aplicando sus métodos de trabajo, “con elementos de filosofía debidos a sus estudios y al encuentro con Hans Ulrich Gumbrecht”.

Tuchel también confesó que soñaba con “ser un jugador top, o al menos uno cualquiera del Barcelona”, pero al final su destino le esperaba en los banquillos.

El alemán relató haber crecido “animando a Matthäus en el Inter y temiendo al Milan de Sacchi”, que se convirtió en una de sus referencias.

Tiene candidato al Balón de Oro

El técnico del Chelsea también durante el ‘Trento Sports Festival’ aunque días antes, apoyó la candidatura del italiano Jorginho al Balón de Oro 2021, considerando que el mediocampista ‘Blue’ merece el trofeo por sus grandes números de la temporada pasada.

“Realmente se merece ganar el Balón de Oro. Obviamente, me gustaría que un jugador mío ganara porque aumentaría mucho la confianza que tiene, pero, para mí, no es algo imprescindible. ¿Sus números y los de un delantero goleador? Estos premios individuales no tienen un gran valor en el campo de fútbol, es imposible hacer una comparación real”, afirmó el DT.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.