Kylian Mbappé tiene las cosas muy claras de cara a lo que viene en su carrera deportiva. Como ya ha manifestado, quiere jugar toda la temporada 2023-24 en el Paris Saint-Germain, cumpliendo el año de contrato que le queda, para luego marcharse de Francia, probablemente, al Real Madrid. Sin embargo, la posición del PSG respecto al delantero no ha variado: o renueva su contrato o el club está decidido a venderle para evitar que abandone libre la entidad dentro de doce meses. Según RMC Sport, la situación del atacante es ahora mismo el asunto más candente en las oficinas parisienses junto a los últimos detalles de la llegada de Luis Enrique al banquillo.

Desde que el subcampeón del mundo en Qatar 2022 reiteró por escrito al club su intención de no hacer efectivo el año suplementario de contrato que habían acordado el verano pasado, las posiciones de ambas partes están en polos opuestos.

El jugador ha dicho en público que la próxima temporada jugará en el PSG, cumpliendo así el segundo de los años del contrato que firmó y por el que percibirá unos 150 millones de euros, primas incluidas.

El club, por su parte, guarda silencio en público, pero ha activado en privado todas las medidas de presión para buscar una salida que no le suponga perder, a la vez, a su jugador más importante y una elevada cifra económica.

En el Parque de los Príncipes las cuentas no salen. Si Mbappé sigue este año, además de su elevadísimo salario, no ingresarían ninguna indemnización por su traspaso. En Paris ya parecen resignados a que 'Donatello' no sea la pieza clave de su proyecto deportivo para los próximos años, pero algo de dinero quieren recuperar.





¿Luis Enrique podrá resolverlo?





En el caso de Mbappé, el Real Madrid aparece como el destino prioritario, tanto esta temporada (aunque el club blanco diga que da por cerrada su campaña de fichajes) como el próximo. Resta por saber si la llegada definitiva de Luis Enrique puede desbloquear la situación.

Otro de los que tendrá que tratar es el de Neymar, que estaba en la parrilla de salida pero que puede agarrarse al club de la mano del que fuera su entrenador en el Barcelona entre 2013 y 2016.

A sus 31 años, el jugador más caro de la historia (222 millones de euros) parece haberse quedado sin apoyos en la capital francesa, acorralado por su mediocre rendimiento deportivo y por los escándalos fuera de los terrenos de juego. Ni dentro del club ni el la grada cuenta ya con muchos defensores.





Kylian Mbappé tiene contrato con PSG hasta junio de 2024. (Foto: EFE)





