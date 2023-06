Luego de varios meses de estar recluido en una cárcel de Barcelona, acusado por el delito de violación sexual contra una mujer de 23 años en una discoteca de la Ciudad Condal, Dani Alves rompió su silencio en una extensa entrevista con la periodista española Mayka Navarro. En el primer contacto que tuvo con la prensa tras mucho tiempo, el futbolista brasileño insistió en su inocencia, pero principalmente se dedicó a pedirle perdón a su aún esposa. Lamentablemente para sus intereses, sus palabras han calado poco o nada en Joana Sanz, quien volvió a dejar en claro que no le interesa saber nada del ex azulgrana.

La modelo y empresaria española, que ya empezó con los trámites para divorciarse de Alves, ha conversado con la periodista Leticia Requejo sobre su opinión de la entrevista del brasileño. “Al enterarme, me ha bajado el azúcar, no me quiero posicionar en nada de lo que salga”, empezó diciendo la mujer sobre las declaraciones del futbolista brasileño.

Tras sus primeras palabras, Joana Sanz se mostró cada vez más clara y contundente sobre las declaraciones de su todavía marido: “Paso totalmente, que Dani haga y deshaga todo lo que le apetezca. Yo no quiero saber nada que tenga que ver con Dani”.

Seguidamente, Leticia Requejo desveló que la modelo se encuentra en México y que le llegan los titulares de la entrevista de Alves a través de su abogada. El motivo de ello es que según le ha confesado la española a la periodista “no le importa un carajo y no se quiere hacer daño”.





Dani Alves, con la cabeza en alto





Este viernes, Mayka Navarro ha dado más detalles sobre la entrevista de Alves desde la prisión barcelonesa Brians 2. Convencido de que no cometió el delito del que se le acusa, el brasileño espera salir de la cárcel, para rehacer su vida en la capital de Cataluña.

“Saldré de aquí con la cabeza bien alta y mantendré mi proyecto de vida, que es vivir en Barcelona y ver crecer a mis hijos en Barcelona. Esta es mi ciudad y hacía tiempo que había decidido que quería vivir aquí. No se empadronaron y escolarizaron como estrategia de defensa. Aún si soy condenado y paso aquí los años que me toquen, saldré por esa puerta con la cabeza muy alta y pidiendo perdón solamente a la única persona a la que le debo disculpas, a mi mujer”, sentenció.

Dani Alves permanece encarcelado durante proceso judicial por violación sexual. (Foto: AP)





