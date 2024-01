PSG vs. Lens EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en el Estadio Bollaert-Delelis por la fecha 18 de la Ligue 1 de Francia. El compromiso está programado para el domingo 14 de enero desde las 2:45 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido por ESPN 3 y Star Plus para Latinoamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del partidazo.

PSG visita a Lens por la fecha 18 de la Ligue 1. Mira lo mejor de la semana del cuadro parisino. (Video: @PSG_English)

PSG vs Lens: posibles alineaciones

Donnarumma, Lucas Hernández, Kimpembe, Marquinhos, Mukiele, Vitinha, Zaïre-Emery, Ugarte, Dembele, Mbappe y Kolo Mouani. Lens: Samba, Danso, Medina, Haidara, Aguilar, Frankowski, Diouf, Thomasson, Fulgini, Sotoca y Wahi.