PSG vs. Lille se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 24 de la Ligue 1 en Francia. El duelo se jugará este domingo 19 de febrero desde las 7:00 a.m. (hora peruana) en el Parque de los Príncipes. Ambos equipos quieren ganar para lograr una mejor ubicación en la tabla general. Las acciones podrán ser vistas a través de la señal de ESPN y Star Plus en Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles en Depor.

El PSG ha recibido varios golpes recientemente, ya que ahora tiene tres derrotas consecutivas en todas las competiciones. Perdió en Copa de Francia, en la Ligue 1 y en la Champions League. Sin embargo, sus estadísticas siguen siendo positivas en la liga francesa y continúa como el líder general con 54 unidades después de 23 partidos.

Es el equipo con más victorias, con un registro de 17 triunfos, tres empates y tres derrotas. Cuenta con una poderosa ofensiva que registra la mayor cantidad de goles (55), y es sin duda su punto más fuerte. Se mantiene invicto en condición de local, por lo que este juego será un nuevo desafío para extender dicha marca, ya que hasta ahora tiene 11 encuentros sin perder, con nueve victorias y dos empates.

PSG vs. Lille: horarios en el mundo

Perú: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Colombia: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Ecuador: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Argentina: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Chile: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Brasil: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Paraguay: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Venezuela: 8:00 a.m.

Lille llega con el viento a su favor ya que viene de conseguir un importante triunfo por marcador de 2-0 ante Estrasburgo, el cual es su segunda victoria consecutiva en la Ligue 1 y con eso acaba de llegar a tres partidos sin perder.

El equipo ha venido de menos a más y eso ha sido evidente en el último periodo ya que solo tiene una derrota en los últimos cinco enfrentamientos, con tres victorias y un empate. En total cuenta con 12 triunfos, cinco igualdades y seis caídass en 23 jornadas y completa 41 unidades, mismas que le permiten ser el quinto puesto en la competencia.

Su última actuación de visita fue un partido de Copa de Francia el cual terminó perdiendo en penales ante el Lyon y quedó fuera en los octavos de final. En lo que respecta a la Ligue 1, su último compromiso en territorio rival fue ante el Rennes y se impuso por 1-3.





PSG vs. Lille: ¿dónde ver el partido?

PSG y Lille se podrá ver a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para ver disfrutar de la presencia de Lionel Messi y compañía. Otros medio para disfrutar el partido son la señal de Sky Sports y FuboTV.





PSG vs. Lille: probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Pereira, Bernat; Zaire Emery, Carlos Soler, Vitinha, Pembélé; Neymar, Ekitike.

Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Pereira, Bernat; Zaire Emery, Carlos Soler, Vitinha, Pembélé; Neymar, Ekitike. Lille: Chevalier; Diakité, Fonte, Djaló, Weah; Zhegrova, Angel Gomes, Cabella, Benjamin André, Bamba; Jonathan David.

PSG vs. Lille: ¿dónde jugarán?





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR