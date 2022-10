PSG vs Marsella (EN VIVO / ONLINE / EN DIRECTO): partido de pronóstico reservado por la undécima jornada de la Ligue 1 de Francia. El duelo se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes desde la 01:45 p.m. (hora peruana) y será televisado por las señales de ESPN y STAR Plus para los países de Latinoamérica. Para este encuentro no está confirmada la presencia de Lionel Messi, que salió sentido en el partido ante Benfica en Lisboa (por Champions League), por lo que también se perdió los siguientes cotejos ante Reims y contra los mismos portugueses en París. Sin embargo, el conjunto que dirige técnicamente sí podrá contar con Neymar y Kylian Mbappé. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto e incidencias aquí, en Depor.com.





PSG vs Marsella: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Bernat, Hakimi, Verratti, Sarabia, Pereira, Vitinha, Neymar, Mbappé.

Marsella: López, Clauss, Mbemba, Bailly, Tavares, Balerdi, Veretout, Rongier, Harit, Guendouzi, Sánchez.





Declaraciones de Galtier en la previa del partido PSG vs Marsella. (Video PSG)





