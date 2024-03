Desde el Stade de la Mosson, PSG vs. Montpellier se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en una jornada más de la Ligue 1. En este partido, Kylian Mbappé buscará marcar goles después de que su nombre estuviera envuelto en diversas polémicas tras anunciar su salida. El choque comenzará a las 2:45 de la tarde (hora de Perú) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

PSG vs. Montpellier por la Ligue 1. (Vídeo: @PSG_espanol).





PSG vs. Montpellier: posibles alineaciones

PSG: Donnarumma, Hakimi, Ugarte, Hernández, Beraldo, Soler, Ramos, Vitinha, Mukiele, Asensio, Mbappé.

Montpellier: Lecomte; Hefti, Omeragic, Kouyate, Sylla; Ferro, Chotard, Nordin, Savanier, Al Tamari y Khazri.