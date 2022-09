PSG vs. Niza se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 9 en la Ligue 1. El duelo se jugará el sábado 1 de octubre en París, en el Parque de los Príncipes. El equipo local contará con la presencia de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar a nivel ofensivo para luchar por quedarse con los tres puntos. El duelo podrá ser visto a través de las señales de ESPN, Star Plus y también en Fútbol Libre TV si deseas verlo de manera online. No te pierdas todos los detalles y minuto a minuto en Depor.com.

PSG se prepara para enfrentar a Niza. (Twitter)





PSG vs. Niza: probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Danilo; Achraf, Fabián Ruiz, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

NIZA: Bulka; Lotomba, Viti, Dante, Bard; Boudaoui, Thuram, Lemina, Diop; Delort, Laborde.





