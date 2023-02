PSG vs. Toulouse se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 22 en la Ligue 1 de Francia desde el estadio Parque de los Príncipes. El choque se disputará este sábado 4 de febrero desde las 11:00 a.m. (hora peruana). El cuadro dirigido por Galtier quiere seguir como líder ante una de las sorpresas del campeonato actual. El choque podrá ser visto a través de la señal de ESPN. No te pierdas los detalles y minuto a minuto en Depor.

A pesar de haber tenido algunos tropiezos recientemente con una derrota de 1-0 ante el Stade Rennais y un empate 1-1 frente al Reims, el Paris Saint-Germain se mantiene firme en el primer lugar de la tabla y con 5 puntos de diferencia con respecto a su más cercano perseguidor, el Marsella.

El conjunto parisino viene de visitar el pasado miércoles al Montpellier, en un encuentro que vio a Kylian Mbappé errar dos penales, pero que pudieron resolver en la segunda mitad con goles de Fabián Ruiz, Lionel Messi y el joven de 16 años, Warren Zaire-Emery, para llevarse un triunfo de 1-3 y evitar un tercer partido consecutivo en liga sin ganar por primera vez desde abril/mayo de 2021.

Sin embargo, no todo fue alegrías para el PSG en ese encuentro, dado que su estrella, Mbappé, se retiró al minuto 21 y luego se confirmó que será baja por las siguientes tres semanas, algo que preocupará al entrenador Christophe Galtier, no solo por sus deberes en liga, sino también por su próximo compromiso en los octavos de final de la Champions League, ante el Bayern Múnich.

El Toulouse ciertamente ha impresionado en las últimas semanas, pues en su racha de 5 partidos invictos, solo un resultado fue empate. Algo más que ha llamado la atención, es el alto margen de goles que ha conseguido en algunos de estos resultado. Sin duda una gran recuperación de las derrotas previas.

Un sensacional inicio de 2023 ha jugado un papel fundamental en la campaña del Le Téfécé, dado que aún no sabe lo que es perder en este año calendario en siete partidos oficiales disputados, siendo cinco de esos partidos en acción de liga y seis terminando en victorias, incluyendo una goleada de 4-1 sobre el Troyes en la jornada pasada de la Ligue 1.

En los 8 enfrentamientos previos, el PSG se ha llevado 6 victorias sobre el Toulouse, que ganó solo una vez. El último compromiso entre estos equipos se celebró en agosto, el que resultó en un 3-0 a favor del PSG.





PSG vs. Toulouse: ¿dónde ver el partido?

PSG y Toulouse se podrá ver a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para ver disfrutar de la presencia de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. Otros medio para disfrutar el partido son la señal de DAZN y Movistar Plus en España.





PSG vs. Toulouse: probables alineaciones

PSG: Donnarumma; Nuno Mendes, Pembélé, Marquinhos, Achraf Hakimi; Marco Verratti, Pereira, Vitinha, Carlos Soler; Ekitike, Lionel Messi.

Toulouse: Dupe; Mikkel Desler, Rouault, Nicolaisen, Gabriel Suazo; Zakaria Aboukhlal, Spierings, Branoc van den Boomen; Chaibi, Dallinga, Ado Onaiwu.





PSG vs. Toulouse: ¿dónde juegan?





