Después de Joao Félix, que en la temporada 2019-20 se fue al Atlético de Madrid por 127 millones de euros, Enzo Fernández se ha convertido en la venta más importante en la historia del Benfica. Con su traspaso al Chelsea por 121 ‘kilos’, el argentino dejó llenas las arcas del cuadro portugués. Sin embargo, no todo se trata del dinero. Y es que en el club lisboeta no quedaron contentos con la actitud del nacido en San Martín para forzar su salida a la Premier League y no dudaron en despedirlo con uno que otro ‘palo’ de por medio.

En una entrevista divulgada este viernes por el mismo Benfica, el presidente Rui Costa se mostró triste por la marcha de Enzo al Chelsea y lo criticó por mostrarse descomprometido con el proyecto. El máximo dirigente de la formación lisboeta insistió en que desde el principio Enzo mostró la voluntad de no quedarse.

“No era un fichaje que quisiéramos hacer. Se hizo todo lo posible para que esta venta no tuviera lugar. Estoy con la conciencia tranquila, pero tan triste como cualquier aficionado del Benfica”, aseguró Costa, que reveló que se intentó retenerlo hasta el final de la campaña, porque entonces “vendrían el Chelsea y un sinfín de clubes más”.

El último día del mercado de invierno, Benfica llegó a proponerle que fichara por el Chelsea, continuara en Lisboa y a cambio el equipo luso rebajaría el valor del traspaso. “Pero el jugador se mostró contrario a quedarse en el Benfica. Y aquí es donde cambian las cosas. Porque no perdería ni un euro y, aun así, no quiso quedarse”, declaró Rui Costa.

A su juicio, Enzo no estaba mostrando ningún compromiso con el Benfica. “Entonces pensé que no podría jugar más” en el club, comentó categóricamente. Además, le criticó por su desobediencia al club al viajar a Buenos Aires por Nochevieja, lo que se entendió en Portugal como un intento de forzar su salida.

Entonces, y en un momento en que el Chelsea se había distanciado, marcó un gol y golpeó repetidamente con la mano el escudo en su camiseta como prueba de que estaba plenamente concentrado en Portugal. “Se mostró completamente descomprometido con el proyecto. Comprometerse con el proyecto no es darse golpes en el pecho cuando se marca. Eso lo hace cualquiera”, recalcó al respecto.





¿Cuánto tiempo jugó Enzo Fernández en Benfica?





Cabe recordar que Enzo Fernández, de 22 años, solo estuvo medio año en el Benfica, que lo fichó el pasado julio procedente del River Plate por 10 millones de euros, y rápidamente se convirtió en una de sus figuras clave.





