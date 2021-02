La liga de fútbol francesa pedirá al gobierno que establezca un plan de rescate financiero en medio de las enormes pérdidas de ingresos causadas por la pandemia de coronavirus y el colapso de su acuerdo televisivo. La LFP, tras una reunión de su directorio el martes, convocó a una reunión urgente con las agencias gubernamentales, diciendo en un comunicado que “hasta la fecha, las pérdidas ya ascienden a más de mil millones de euros”.

El llamamiento urgente se produce a pesar de que la liga consiguió un nuevo acuerdo con la emisora Canal Plus para mostrar partidos en las dos divisiones principales durante el resto de la temporada. El acuerdo con Canal Plus se firmó después del colapso del acuerdo con la emisora española Mediapro.

Los ingresos totales son de 759 millones de euros ($ 920 millones) en lugar de los 1.300 millones de euros ($ 1.580 millones) presupuestados originalmente por los clubes para el año fiscal 2020-21, dijo la liga.

La liga dijo que estas pérdidas en los ingresos por televisión, combinadas con el impacto de los partidos jugados sin aficionados debido a la pandemia, dañarán aún más la salud financiera de los clubes. Las pérdidas superan los 1.200 millones de dólares, dijo.

Los 100 millones de euros (121 millones de dólares) para clubes profesionales ya adoptados por el gobierno francés no son suficientes para ayudarlos a sobrevivir a la crisis, dijo la liga. Solicitó una reunión con funcionarios de los ministerios de deportes y finanzas. La liga dijo que no le pide al gobierno que compense la caída de los ingresos por televisión.

“Los clubes ya han hecho grandes esfuerzos para adaptarse a esta gran caída de ingresos, tanto a través de negociaciones salariales con los jugadores como de reformas que la (liga) está preparando para garantizar su futuro”, dijo la liga.

“Sin embargo, es fundamental que el estado participe en ayudar a los clubes profesionales y sus accionistas a superar las emergencias que ha creado la crisis del COVID-19”.

Según el acuerdo con Canal Plus, la emisora tiene derechos exclusivos para todos los juegos de primera división y ocho partidos de segunda división de la ronda 25 de partidos que comienzan este fin de semana. No se dieron detalles financieros, pero los informes franceses dijeron que Canal Plus pagó 200 millones de euros ($ 242 millones) por el resto de la temporada.

El acuerdo con Mediapro debería haber valido más de 4.000 millones de euros (4.800 millones de dólares) durante cuatro años para las dos ligas principales, pero se derrumbó después de solo cuatro meses.

En diciembre, la liga se vio obligada a rescindir su contrato con Mediapro, que creó un nuevo canal de suscripción llamado Telefoot para mostrar los partidos, pero no realizó los pagos programados por valor de más de 324 millones de euros (392 millones de dólares) antes de que se desconectara. Mediapro luego acordó pagar 100 millones de euros ($ 121 millones) a cambio de renunciar a sus derechos sobre los juegos.

Con información de AP.

