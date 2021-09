Hasta el último minuto del mercado de fichajes de verano, los hinchas del Real Madrid aguardaron con ilusión la llegada de Kylian Mbappé al Santiago Bernabéu. La oferta del presidente Florentino Pérez para el PSG fue muy seria, pero desde el Parque de los Príncipes no hubo respuesta y la transferencia acabó truncándose. Semejante hecho terminó en perjuicio para el AS Bondy, que dejó de ingresar dos millones de euros por la operación.

De acuerdo a información de ‘L’Equipe’, el Bondy es el club en el que Mbappé dio sus primeros pasos en el fútbol. Se trata del equipo de la ciudad natal del delantero del PSG que lo formó como jugador, por lo que de acuerdo al reglamento de transferencias de la FIFA, tiene derecho a recibir dinero de un traspaso.

Según normativa del máximo ente del fútbol mundial, si un jugador profesional es transferido antes del vencimiento de su contrato, el club o los clubes que contribuyeron a su educación y formación recibirán una parte de la indemnización pagada al club anterior (contribución de solidaridad).

Lamentablemente para los intereses del AS Bondy, PSG y Real Madrid no acordaron la venta de Mbappé, por lo que el club de infancia de ‘Kiki’ no verá un solo euro a su favor. Y como están las cosas, todo apunta que el delantero galo saldrá gratis del Parque de los Príncipes a mediados del 2022.

La única manera en que el Bondy obtenga el porcentaje de dinero que le corresponde por la formación de Mbappé es que este sea vendido al Real Madrid en enero del próximo año. Sin embargo, la operación podría no hacerse realidad ya que los ‘Vikingos’ preferirían esperar hasta junio para fichar a ‘Kiki’ como agente libre.

Según ‘ABC’ de España, para terminar de convencerlo, Real Madrid pondría sobre la mesa un contrato por seis temporadas, de 2022 a 2028. Por cada año, el club blanco ofrece un salario de 30 millones de euros, cifra que supera ampliamente lo que percibe en el París Saint-Germain (18 millones).

Mbappé se formó en el AS Bondy.





