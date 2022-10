Kylian Mbappé ha vuelto a sonar en la agenda de fichajes del Real Madrid de cara al próximo año. Según prensa francesa, el delantero galo ha pedido su salida del Paris Saint-Germain para el mercado de invierno y el cuadro español es uno de los señalados como su próximo destino. Es precisamente este tema sobre el que ha sido consultado Florentino Pérez, presidente del vigente campeón de LaLiga y Champions League, luego de la obtención del Balón de Oro por parte de Karim Benzema.

En declaraciones a El Larguero de la española SER, el máximo dirigente del Real Madrid ha tratado de desviar el tema, elogiando a los actuales delanteros que tiene en la plantilla, como Rodrygo Goes y Florentino Pérez, jugadores a los que ve como potenciales ganadores del Balón de Oro.

“No es que me aburra lo de Mbappé, es que ni lo leo. Ya dimos un buen verano, así que eso ya no tiene chicha. No se puede saber nada del futuro, pero los jugadores del Real Madrid progresan de una manera espectacular en la delantera. Rodrygo y Vinicius son dos cracks que tienen aún toda la vida para prosperar. Veo a los dos como Balón de Oro”, comentó al respecto sobre los miembros de su plantel.

“El Real Madrid sólo se fija en los jugadores que tiene y estamos encantados con ellos. No nos va mal con la cantidad de jugadores jóvenes que tenemos. Tenemos un futuro muy prometedor”, agregó el presidente del cuadro de Chamartín sobre los rumores que ponen a Mbappé en la órbita merengue.

En línea de los fichajes, Florentino Pérez también consultado sobre la cláusula de salida que Erling Haaland tiene en el Manchester City. Según esta, el noruego puede dejar la Premier League por 200 millones de euros y la preferencia la tiene el Real Madrid. “No tengo ni idea. Ya tenemos los mejores jugadores”.

Sobre el actual Real Madrid, afirmó que “además de ser buenos jugadores, son madridistas. La mezcla de calidad y madridismo nos hace muchas veces imbatibles porque eso es un plus. Se produce un ambiente que puede ser más singular que otras veces. Hay un convencimiento de que vamos a ganar la decimoquinta. La ilusión también es importante”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR