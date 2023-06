Kylian Mbappé (24 años) es uno de los mejores futbolistas del planeta. No hay fin de semana que no lo demuestre con sus espectaculares goles y asistencias. Es por esa razón que resulta imposible que solo el Real Madrid ande tras sus pasos de cara a la temporada 2023-24. Si bien el cuadro español es el favorito para hacerse con sus servicios en este mercado de fichajes de verano, no está solo en la carrera por la contratación del prodigio de Bondy. Así lo ha revelado este martes el agente FIFA Marco Kirdemir, que agregó que la oferta por el campeón del mundo en Rusia 2018 podría llegar hasta los 300 millones de euros.

En diálogo con Radio Marca, Kirdemir confesó que el club que va a pujar fuerte por Mbappé en este verano es nada menos que el Liverpool. Luego de una pésima campaña en el 2022-23, en Anfield Road están dispuestos a tirar la casa por la ventana con tal de atar al delantero del PSG y recuperar prestigio en Europa.

“El Liverpool está haciendo la competencia al Real Madrid y quiere pagar una fortuna por Mbappé. Esa fortuna de la que hablo rondaría los 300 millones de euros”, dijo el agente FIFA, para añadir que “habrá novedades a lo largo de la semana que viene. Tendremos noticias de Inglaterra y Alemania”.

No se trata de la primera vez que Kylian Mbappé suena como objetivo del Liverpool. A inicios de 2021, desde la tierra de The Beatles tomaron contacto con el entorno del futbolista parisino para hacerle saber de su interés. Sin embargo, ‘Kiki’ decidió renovar con el PSG hasta el 30 de junio del año próximo.

Kylian Mbappé llegó al PSG en 2017 desde el AS Mónaco. (Foto: Getty Images)

“No se trataba solo del Real Madrid y el PSG, estaba en conversaciones para unirme a Jürgen Klopp en el Liverpool”, llegó a confesar Mbappé en una charla con el medio británico The Telegraph. “Hablamos un poco, pero no demasiado. Hablamos un poco”, confirmó el atacante.

Kylian también señaló que el acercamiento con los ‘Reds’ se produjo porque a Fayza Lamari, su madre, le agrada la entidad de Anfield. “Hablé con el Liverpool porque es el club favorito de mi madre, mi madre ama al Liverpool. ¡No sé por qué, tendrás que preguntarle!”.





¿Por cuánto quiere vender PSG a Mbappé?





De acuerdo a información de Le Parisien, Qatar ha ordenado al PSG vender a Mbappé, por lo menos, por 200 millones de euros. Los altos mandos del club no están dispuesto a aceptar un centavo menos por el jugador que más ha costado en la historia del equipo, tomando en cuenta salario y primas de todo tipo.





