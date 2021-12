El central andaluz, que llevaba seis meses sin competir, volvió el domingo a disputar un partido oficial. Incluso salió como titular y jugó los 90 minutos en el triunfo frente al Saint-Étienne. Los elogios de la prensa no se hicieron esperar, pero Sergio Ramos ha vuelto a parar y no estará en el duelo entre PSG vs. Niza.

El futbolista español no ha entrado en la convocatoria que ha hecho pública el PSG para el partido que les enfrentará este miércoles en el Parque de los Príncipes, aunque las razones no son malas.

La baja de Ramos se debe a un tema estrictamente de descansos. El central terminó muy agotado el duelo del domingo, por lo que Pochettino Pochettino ha decidido darle un respiro para que esté disponible el sabado contra el Lens.

De hecho, el técnico argentino ya había avisado de esta decisión en la previa. “Ramos estaba muy contento. Los últimos 15 minutos fueron duros. Está más cansado de lo normal, es mucho tiempo sin jugar. Veremos mañana si está para entrar”.

En principio, no hay preocupación con Sergio Ramos ni riesgo de una recaída en sus molestias en el sóleo.

Es más, en esa misma línea, Bernat, que volvió semanas atrás, luego de un año lesionado, también se ha quedado fuera por descanso en la lista del PSG ante Niza.

La convocatoria oficial

El que no está es Neymar, cuya baja se alargará hasta las 6-8 semanas tras su lesión de tobillo la pasada jornada, ni Ander Herrera, que acorta plazos de su recuperación. Sí está Messi, que ayer no entrenó al tener síntomas de gastroenteritis.

(Foto: PSG)

PSG vs. Niza: la previa del partido

Con 12 puntos de ventaja sobre Rennes, su más cercano perseguidor, París Saint Germain va en busca de sumar un nuevo triunfo que lo afiance en el liderato del torneo francés. Los dirigidos por Mauricio Pochettino van en busca de su quinto triunfo consecutivo.

En la vereda del frente llega un Niza posicionado en la tercera casilla con 26 unidades. Su última derrota le costo perder el segundo lugar del torneo. Necesitan sumar antes el PSG para no perderla pisada al Rennes. Aunque la tendrá muy complicada. Su última victoria en el Parque de los Príncipes fue en la temporada 2009.

