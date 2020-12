El once ideal del 2020, anunciado por la FIFA el último jueves en la entrega deL ‘The Best’ en Zúrich, provocó la indignación de Neymar en redes sociales. El brasileño, sin pelos en la lengua, lanzó una crítica al no ver a ningún jugador del PSG en el equipo de FIFPro.

El club parisino ganó la Ligue 1 y alcanzó la final de la Champions League en la pasada temporada, por lo que el paulista esperaba ver a alguno de sus compañeros en el equipo ideal. Sin embargo, ningún jugador del campeón francés alcanzó los votos necesarios para ser reconocido por la FIFA.

“El PSG juega otro deporte”, escribió Neymar en redes sociales en una publicación que se convirtió en viral con el paso de las horas. De hecho, no ha sido la primera vez que el brasileño mostró su inconformidad contra los premios que otorga el máximo ente del fútbol mundial.

La semana pasada, el exjugador del Barcelona se refirió irónicamente al hecho de haber quedado fuera de la lista de tres candidatos a mejor jugador del año. “¿Es en serio?”, se preguntó el astro sudamericano al ver la terna que conformaban Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Con sarcasmo, Neymar prometió pasarse al baloncesto o los videojuegos. La publicación que hizo el brasileño en Twitter recibió el apoyo de su entorno. “Para nosotros, siempre estarás en las mejores ligas, los mejores clubes y entre los mejores jugadores del mundo”, escribió el papá del paulista.

El once elegido por los futbolistas de todo el mundo estuvo integrado por Alisson Becker (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Ramos (Real Madrid), Davies (Bayern Múnich), Kimmich (Bayern Múnich), De Bruyne (Manchester City), Thiago (Bayern Múnich/Liverpool), Leo Messi (Barcelona), Lewandowski (Bayern Múnich) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

Con 16 puntos, Neymar terminó noveno en la clasificación, por detrás de Kylian Mbappé, séptimo con 19 puntos.

