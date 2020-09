Dayot Upamecano fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada. Por ello, el futbolista del Leipzig es de los jugadores más cotizados en el presente mercado de pases. El defensor de 21 años se refirió a su futuro, señalando que ya tuvo acercamiento con varios equipos.

“Hablo con otros equipos, es cierto, pero no tengo prisa por el momento y ya veremos que sucede en el futuro. El PSG es el mejor equipo de Francia, pero ahora mismo solo me focalizo en jugar con la selección francesa. Que haya equipos que se interesen en mi solo me da más fuerza para seguir creciendo”, afirmó el internacional con la Selección de Francia.

Arsenal y Manchester United han sido otros de los clubes que se han mostrado interesados por el jugador de los ‘Toros’. El conjunto de los ‘Diablos Rojos’ tienen en mente que forme pareja en la zaga con Harry Maguire.

El vínculo de Upamecano con el Leipzig se extendió a fines de julio y tiene como fecha de fin 2023. “Prorrogué mi contrato con Leipzig porque me siento bien con mis compañeros de equipo. Mi entrenador me está dando confianza. Él también está aprendiendo, pero me da confianza y mejora mi nivel”, agregó.

Tras este nuevo acuerdo, se definió que el valor de su cláusula de salida es de 40 millones de euros, la cual puede activarse en la presente ventana de fichajes. Leipzig todavía no se ha manifestado respecto al tema.

Finalmente, pese a que tiene todos los reflectores sobre su persona, el ex Red Bull Salzburg no se marea y asume este momento con mucha cabeza fria. “¿El secreto de mi éxito? Mantener los pies en el suelo, sin presión, y con determinación. He tenido esta determinación desde que era un niño y quiero seguir trabajando duro para alcanzar el nivel más alto posible”, precisó.

