El pasado fin de semana, Puebla volvió a la senda de la victoria, luego de tres derrotas consecutivas. Para aquel duelo, Santiago Ormeño apareció a los 31 minutos y marcó el primero en la goleada (4-1) contra Toluca. Sin duda, es el delantero de moda en México, no solo por sus goles, sino por el interés que de la Selección Peruana por contar con él.

Al respecto, el director deportivo del Puebla, Carlos Poblete, sostuvo para UCI Deportes que “sería para nosotros un orgullo que él, a través de su doble nacionalidad, tenga la posibilidad de representar a un país que él lleva en la sangre también. Sería maravilloso para el equipo”.

También se refirió a la necesidad del elenco peruano por buscar nuevos referentes en el ataque. “Creo que es normal que ustedes como selección estén pensando en renovar. Paolo Guerrero es un jugador con muchísima calidad, pero ya está en su etapa final. La carrera de otro jugador de las características de Paolo o de Santi no estamos viendo en el tapete”, dijo.

Sin embargo, ante la pregunta de si ya se habría preguntado por el Santiago Ormeño, no solo por parte de la Selección Peruana, sino también por México, Poblete señaló que “no oficialmente. No hemos tenido ni de México. En México hay visores en todos los partidos y es más fácil. Lo que escuchamos de Perú son a través rumores o lo que platicamos con Juan, pero oficialmente no hay nada. Es una posibilidad”.

No obstante, la decisión es del delantero, tras el largo camino que tuvo que recorrer. “Santi es un jugador que está destacando ahora, pero le ha costado mucho. Él ya no es un joven, tiene 26 años y le ha costado labrar su presente. Ha tocado muchas puertas, trae el apellido encima de su abuelo, que fue un excelente portero acá en el fútbol mexicano”, agregó el ex delantero chileno.

Juan Reynoso y todo el club está satisfecho con el desempeño del atacante, pero el Torneo Apertura en México recién empieza. El próximo reto que tendrá Puebla será ante Pumas, este sábado a partir de las 5:00 p.m. (hora peruana), equipo que se encuentra a tres puntos del cuadro dirigido por el técnico peruano.

VIDEO RECOMENDADO

Rodrigo Vilca se refirió a su primer entrenamiento con la Selección Peruana