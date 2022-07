PSG vs. Kawasaki Frontale se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) en el partido amistoso de pretemporada, este miércoles 20 de julio del 2022 desde las 5:30 a.m. (horario peruano) en el estadio Nacional de Japón. Sigue el minuto a minuto y las incidencias del duelo por Depor, así como la transmisión del encuentro por la señal de ESPN y STAR Plus.

Segunda prueba para el Paris Saint Germain de Christophe Galtier, entrenador que reemplazó a Mauricio Pochettino. El equipo de la capital de Francia se midió hace unos días al modesto Quevilly Rouen. Sergio Ramos, de penal, y el joven Djeidi Gassama anotaron los goles para la victoria por 2-0.

¿A qué hora juegan PSG vs. Kawasaki Frontale en partido amistoso?

Perú – 5:30 a.m.

Ecuador – 5:30 a.m.

Colombia – 5:30 a.m.

México – 5:30 a.m.

Chile – 6:30 a.m.

Venezuela – 6:30 a.m.

Bolivia – 6:30 a.m.

Paraguay – 6:30 a.m.

Argentina – 7:30 a.m.

Uruguay – 7:30 a.m.

Brasil – 7:30 a.m.

España – 12:30 p.m.

Luego de aquel compromiso, PSG partió rumbo a Japón para disputar más compromisos amistosos. De entrada, el técnico Galtier tomó decisiones relacionadas con la plantilla. Así, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Ander Herrera y Layvin Kurzawa no formaron parte del plantel que viajó rumbo a Asia.

Sergio Rico, Mauro Icardi, Idrissa Gueye y Eric Junior Dina Ebimbe sí están con el equipo, pero no está garantizada su permanencia en la siguiente campaña. También se desplazó Presnel Kimpembe, quien es vinculado con Chelsea. Con miras al amistoso, se espera que Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé sean titulares.

PSG vs. Kawasaki Frontale: canales de transmisión

Para ver el partido entre PSG y Kawasaki Frontale en amistoso de pretemporada hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en México y Centroamérica puedes seguirlo a través de ESPN.

¿Dónde ver el PSG vs. Kawasaki Frontale en partido amistoso?

Para ver la transmisión online del partido entre PSG y Kawasaki Frontale puedes hacerlo a través de una señal. Si te encuentras en Latinoamérica puedes seguir este partidazo por la señal de Star Plus.

PSG vs. Kawasaki Frontale: posibles alineaciones del partido

PSG: Donnarumma; Marquinhos, Kimpembe, Ramos; Hakimi, Paredes, Vitinha, Mendes; Messi, Mbappé, Neymar.

Kawasaki Frontale: Jung; Yamane, Taniguchi, Kurumaya, Sasaki; Songkrasin, Tachibanada, Tsukagawa; Ienaga, Damiao, Marcinho.

¿Dónde juegan PSG vs. Kawasaki Frontale en partido amistoso?





