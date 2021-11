PSG vs. Saint-Étienne EN VIVO vía Star Plus: incidencias con Messi por Ligue 1

PSG vs. Saint-Étienne EN VIVO EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 28 de noviembre a partir de las 7 p. m. (hora peruana) en el estadio Geoffroy-Guichard por la fecha 15 de la Ligue 1. El encuentro se transmitirá en exclusiva a través de Star Plus. El conjunto parisino son los líderes con 37 unidades a 11 puntos de su más cercano perseguidor que el Niza. Además, en su más reciente encuentro venció por 3-1 al Nante y ya suma 6 partidos consecutivos que no conoce de victorias en el campeonato local.

No obstante, el PSG llega desmotivado ya que este miércoles perdió 2-1 ante el Manchester City por la quinta jornada de la Champions League. Pese a que clasificó a los octavos de final, el DT del elenco francés, Mauricio Pochettino, expresó su molestia ya que el club inglés le volteó el partido a su equipo.

“Sí, estoy decepcionado, ya que en la primera parte el City jugó muy bien y nos forzaron a meternos atrás. Fueron muy ofensivos. Después, en la segunda mitad marcamos y estábamos controlando el partido bien. Entonces ellos cambiaron y nos hicieron dos”, declaró para ESPN.

PSG vs. Saint-Étienne: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p. m.

Ecuador: 7:00 p. m.

Colombia: 7:00 p. m.

México: 6:00 p. m.

Uruguay: 9:00 p. m.

Argentina: 9:00 p. m.

PSG vs. Saint-Étienne: canales

Perú: Star Plus

Ecuador: Star Plus

Colombia: Star Plus

México: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Argentina: Star Plus

Por su parte, el Saint-Étienne llega en una buena racha tras encajar dos triunfos seguidos y suma cuatro cotejos sin perder. Sin embargo, hasta el momento, se ubica en el penúltimo lugar con 12 unidades por lo que deberá conseguir un importante resultado ante el SPG.

El lateral peruano, Miguel Trauco, quien anotó un golazo en la reciente victoria ante el Troyes, destacó las virtudes de Neymar y Messi.

“Son dos jugadores que soñamos con tener en nuestra plantilla. Lo importante frente a ellos es mantener los ojos bien abiertos. Sobre todo porque no están solos en este equipo. También podemos citar a Kylian Mbappé… Es por eso que realmente tenemos que concentrarnos en nuestro juego”, señaló en rueda de prensa.

Además, destacó que el equipo está motivado por los triunfos. “El estado anímico es muy bueno, sobre todo tras las dos victorias consecutivas. Hemos ganado confianza y espero que dure. Trabajamos bien durante la semana. Estamos más contento y la confianza ha crecido. Los jóvenes en el seno del equipo son muy positivos”, añadió.





