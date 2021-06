El segundo ciclo de Zinedine Zidane como entrenador de Real Madrid llegó a su fin con el término de la temporada 2020-21. Por ahora, hay rumores que vinculan al francés para convertirse en el nuevo seleccionador de su país. Mientras eso sucede, ‘Zizou’ derrocha su magia jugando fútbol, como se dejó ver en un video popularizado en YouTube.

Tiene 49 años y parece que el tiempo no ha pasado por Zidane. No solo lo decimos porque físicamente esté en buen estado, sino porque al momento de que hace contacto con el balón, la técnica que tiene sobresale, como quedó evidenciado en las imágenes.

Recientemente, tuvo muchas reproducciones en YouTube el clip protagonizado por Zidane, en un partido de Fútbol 5, junto con sus hijos y familiares. Allí, en su complejo Z5, ubicado en la ciudad de Aix-en-Provence, el exjugador lució su gran manejo de la pelota, pases, regates y remates.

En el acto deportivo no estuvo Enzo Zidane, que hace poco concretó su llegada al Rodez Aveyron Football, de la Ligue 2 de Francia. Eso sí, participaron Luca Zidane, portero de Rayo Vallecano, y también Théo y Elyaz, quienes juegan en las divisiones menores de Real Madrid.

‘Zizou’ cerró su segunda etapa al mando de Real Madrid, sin ningún título. En su carta de despedida, el galo explicó uno de los motivos de su salida: “Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito, no me ofrece el apoyo para construir algo a medio o largo plazo”.





