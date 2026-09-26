Colombia y México comienzan un nuevo proceso con miras a la Copa del Mundo 2030 con un partido amistoso internacional de pronóstico reservado este sábado 26 de septiembre desde las 20:00 hora de Bogatá / 21:00 ET / 18:00 PT en el M&T Stadium de Baltimore, Maryland (Estados Unidos) . Para ver el partido Colombia vs. México en vivo y en directo en territorio colombiano, podrás hacerlo a través de la señal de Caracol TV en televisión abierta. Además, los hinchas podrán seguir cada minuto por streaming a través de Caracol Play y Ditu.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional?

La transmisión oficial del partido amistoso internacional entre Colombia vs. México válido por fecha FIFA estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Dónde escuchar Caracol Radio EN VIVO, Colombia vs. México por amistoso internacional?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo amistoso internacional Colombia vs. México válido por fecha FIFA.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo ver Colombia vs. México EN VIVO ONLINE por amistoso internacional por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia vs. México por amistoso internacional válido por fecha FIFA mediante Caracol Play -ahora llamada ditu- (ditu.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre los Cafeteros y el Tricolor por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local. Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Colombia vs. México por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura de los encuentros del combinado colombiano.

Resumen para ver Colombia vs. México por Caracol TV desde el extranjero

Caracol TV en el extranjero Información Países de consulta frecuente Estados Unidos, España, México y otros territorios fuera de Colombia ¿Se necesita VPN? Puede ser necesaria para acceder a determinados contenidos con restricciones geográficas Configuración básica Instalar una VPN, conectarse a un servidor en Colombia y acceder a Caracol TV o Caracol Play Dispositivos compatibles Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos móviles Plataforma de streaming Caracol Play Beneficio principal Acceder a la cobertura del partido desde cualquier lugar con conexión a internet Recomendación Verificar previamente la disponibilidad de la transmisión y las condiciones de acceso desde tu ubicación

Alineaciones posibles de Colombia vs. México

Selección de Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Lucumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos, Kevin Castaño; Jhon Arias, Yáser Asprilla, Óscar Perea; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Selección de México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Hirving Lozano, Roberto Alvarado, Armando González. D.T: Rafael Márquez.

Horario, TV y cómo ver EN VIVO el Colombia vs. México por amistoso internacional

Horario : 20 horas de Bogotá (9:00 p.m. ET / 6 p.m. PT)

: 20 horas de Bogotá (9:00 p.m. ET / 6 p.m. PT) Partido : Colombia vs. México, por amistoso internacional válido por fecha FIFA

: Colombia vs. México, por amistoso internacional válido por fecha FIFA Fecha : Sábado, 26 de septiembre de 2026

: Sábado, 26 de septiembre de 2026 TV : GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play (ditu)

: GOL Caracol TV | Streaming: Caracol Play (ditu) Lugar : M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland (Estados Unidos)