Cristiano Ronaldo anota un golazo en la victoria 3-1 del Al-Nassr. (Video: ESPN / Foto: Al Nassr)
Cristiano Ronaldo anota un golazo en la victoria 3-1 del Al-Nassr. (Video: ESPN / Foto: Al Nassr)

continúa agrandando su leyenda en el fútbol mundial. El delantero portugués marcó un golazo con frente al Neftchi de Uzbekistán, por la , y alcanzó los 981 tantos en su carrera profesional. El ‘Bicho’ conectó una espectacular volea tras recibir un centro de Ayman Yahya y volvió a demostrar su capacidad goleadora a los 41 años. Con esta anotación, quedó a solo 19 goles de alcanzar la histórica cifra de los 1000, una marca que busca conseguir antes del final de su carrera.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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