Gol de Raphinha. Fuente: DSports
Gol de Raphinha. Fuente: DSports

El reaccionó a tiempo y terminó remontando ante en el Ramón Sánchez Pizjuán. El conjunto local consiguió ponerse arriba en el marcador, pero la respuesta azulgrana llegó rápidamente y tuvo como principal protagonista a Raphinha. El atacante brasileño volvió a ser determinante en este inicio de temporada y apareció en el momento clave. Raphinha marcó un doblete para darle vuelta al resultado y colocar el 1-2 a favor del Barcelona al minuto 52.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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