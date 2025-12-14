Rodrygo marcó el 2-0 de Real Madrid vs. Alavés. (Video: RM4Arab)
El brasileño se metió entre los defensas para empujar la pelota, tras un excelente pase de Vinicius Junior. Los ‘merengues’ vuelven a ponerse arriba en el marcador.

Noticia en desarrollo...

