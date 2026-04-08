Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño. (Video: ESPN)
Gol de Felipe Vizeu para el 1-0 de Sporting Cristal vs. Cerro Porteño. (Video: ESPN)

era el equipo que más peligro generaba en el partido tras la expulsión de Cecilio Domínguez de Cerro Porteño. Luego de un disparo de que fue bloqueado por un defensor rival, el balón quedó en el sector derecho para Leandro Sosa, quien asistió a Yoshimar Yotún. El capitán envió un gran centro que encontró nuevamente a Vizeu, quien definió para marcar el 1-0 de los rimenses, que buscan quedarse con los tres puntos ante su gente.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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