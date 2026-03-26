Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia vs. Brasil. (Video: ESPN)
Gol de Kylian Mbappé para el 1-0 de Francia vs. Brasil. (Video: ESPN)

A los 31 minutos, volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes del mundo. El atacante aprovechó un pase filtrado que lo dejó mano a mano y, con una frialdad notable, esperó la salida del arquero para resolver con una sutil definición por encima. La pelota tomó altura justa y terminó dentro del arco, desatando la celebración francesa. Fue una acción de alta calidad técnica que rompió la paridad en un partido cerrado y con pocas ocasiones claras. Mbappé leyó la jugada con inteligencia y ejecutó con precisión en el momento exacto. El gol no solo reflejó su capacidad individual, sino también su peso en los momentos decisivos. encontró así la ventaja gracias a su principal figura. Un tanto que puede marcar el rumbo del encuentro.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC