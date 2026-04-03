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¡Cada vez más cerca los 1000 goles! Cristiano Ronaldo anotó un doblete en la victoria del Al Nassr
Cristiano Ronaldo tiene un récord a la vista: alcanzar los 1000 goles antes de su retiro, y cada vez está más cerca de lograrlo. El portugués anotó un doblete en la goleada 5-2 de Al Nassr. El primer tanto llegó desde los doce pasos, con el que puso el 3-2 a favor de su equipo. El segundo gol llegó tras un centro de Nawaf Boushal, donde el delantero, con un gran desmarque dentro del área, marcó el 4-2. Inicialmente fue anulado por el VAR por un posible fuera de juego, pero minutos después fue validado, convirtiéndose en su gol número 967 como profesional.
Cristiano Ronaldo anotó de penal su gol número 966 para el 3-2 del Al Nassr:
Cristiano Ronaldo anotó desde los 12 pasos su gol número 966 en su carrera. (Video: NHC) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.