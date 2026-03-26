Gol de Hugo Ekitiké para el 2-0 de Francia vs. Brasil. (Video: ESPN)
Gol de Hugo Ekitiké para el 2-0 de Francia vs. Brasil. (Video: ESPN)

Al minuto 64, el delantero del Liverpool culminó un contragolpe perfecto con una sutil definición por encima del arquero, ampliando la ventaja de ante y dejando el partido cuesta arriba para la ‘Canarinha’. La jugada nació desde campo propio, con velocidad y precisión en los pases, y encontró al atacante bien perfilado para definir con categoría, ratificando su efectividad en momentos determinantes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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