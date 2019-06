Inglaterra vs. Suiza: juegan en Portugal vía DirecTV por el tercer lugar de la UEFA Liga de Naciones 2019

Inglaterra vs. Suiza (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | LIVE) por el tercer lugar de la UEFA Liga de Naciones , este domingo 9 de junio, desde las 8:00 a.m. (hora peruana). Sigue la transmisión del cotejo desde el Estádio Dom Afonso Henriques, en Portugal, en una transmisión por la señal de DirecTV Sports para toda América Latina. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Mira las principales incidencias del juego por el minuto a minuto de la web de Depor.com.

Luego de perder ambos sus respectivos encuentros ante Holanda y Portugal, las selecciones de Inglaterra y Suiza se verán las caras para definir al tercer y cuarto puesto del novedoso torneo de la UEFA.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Inglaterra vs. Suiza en el Estádio Dom Afonso Henriques, de Guimaraes.

Inglaterra vs. Suiza: horarios del partido

México - 8:00 a.m.

Ecuador - 8:00 a.m.

Perú - 8:00 a.m.

Colombia - 8:00 a.m.

Venezuela: 9:00 a.m.

Bolivia - 9:00 a.m.

Chile - 9:00 a.m.

Paraguay - 9:00 a.m.

Argentina - 10:00 a.m.

Uruguay - 10:00 a.m.

España - 3:30 p.m.

"El partido será diferente a la semifinal. Queremos acabar la temporada con una buena nota", aseguró este sábado en rueda de prensa el seleccionador inglés, Gareth Southgate.

Los 'Tres Leones' perdieron en semifinales a manos de Holanda tras empezar ganando 1-0, pero una serie de errores propios y la presión holandesa, permitieron a la 'Oranje' dar la vuelta al partido en la prórroga (3-1) y meterse en la final.

Inglaterra, que acabó cuarta en el pasado Mundial de 2018, luchará por el bronce en esta nueva UEFA Nations League, aunque Southgate no deja de ver esta competición como un paso más en la progresión de su joven equipo hacia la Eurocopa.

"Estamos en un momento en que como equipo podemos llegar a las finales y ganar trofeos, pero aún no lo hemos conseguido", dijo Southgate, para el que "lo que es alentador es que está muy claro que los jugadores están muy motivados a medida que avanzamos, que están muy comprometidos con la forma en que jugamos y nos preparamos".



Inglaterra tendrá que encontrar la forma de abrir el muro suizo, que tanto trabajo dio a los portugueses hasta que tres genialidades de Cristiano Ronaldo dieron el pase a la final a los locales (3-1).

Suiza mira a este encuentro con ganas de resarcirse y demostrar sus fortalezas y el propio Vladimir Petkovic, técnico de los helvéticos, había advertido tras la semifinal contra Portugal que el domingo podría aplicar "una estrategia más ofensiva".



Si cumple su amenaza, el joven delantero del Benfica Haris Seferovic, máximo goleador de la liga portuguesa, podría volver a ser la punta de ataque, como lo fue ante Portugal, respaldado por detrás por Xherdan Shaqiri.

Inglaterra vs. Suiza: probables alineaciones

Inglaterra : Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, John Stones, Harry Maguire, Danny Rose; Eric Dier, Fabian Delph, Ross Barkley; Raheem Sterling, Jesse Lingard y Harr Kane.



Suiza: Yann Sommer; Kevin Mbabu, Manuel Akanji, Fabian Schar, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Denis Zakaria, Steven Zuber; Xherdan Shaqiri y Haris Seferovic.

Con información de AFP

► ¡El más caro de la historia! El precio máximo que pagará el Real Madrid por el fichaje de Eden Hazard



► ¡Por esto lo fichó el Real Madrid! El quirúrgico pase de Hazard que terminó en gol de Bélgica [VIDEO]



► ¡Fue recibido como un 'salvador'! Willian llegó a Brasil para sumarse a la selección rumbo a la Copa América



► ¡Hazard se suma a la lista! Los cracks del Chelsea que se mudaron de Londres a Madrid o viceversa [FOTOS]