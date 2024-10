La confirmación de Thomas Tuchel como nuevo entrenador de la selección de Inglaterra, a partir de 2025, ha generado una oleada de reacciones en contra desde diferentes sectores del fútbol inglés. La Federación Inglesa de Fútbol (FA) ha sido el blanco principal de críticas por haber optado por el técnico alemán, una figura que, pese a su éxito en clubes, no logra convencer ni a las viejas glorias del equipo ni a la hinchada. Las críticas no se han limitado solo a los exjugadores y entrenadores, sino que también han sido compartidas por los medios de comunicación. La principal preocupación radica en la nacionalidad del nuevo DT, lo que ha avivado el sentimiento patriótico de quienes consideran que solo un técnico inglés debería dirigir a la selección de los Three Lions.

Entre los más críticos se encuentra Harry Redknapp, reconocido exentrenador del Tottenham y West Ham United, quien resumió de manera tajante su postura: “Quiero un inglés para Inglaterra. Soy muy patriótico”, enfatizó, dejando en claro su desacuerdo con la contratación de un técnico extranjero, especialmente uno alemán, más allá de su exitoso paso por el Chelsea.

Redknapp no está solo en su opinión, ya que muchos han señalado que la selección debería ser dirigida por alguien que comprenda profundamente la cultura y el fútbol inglés, algo que consideran que Tuchel, por su nacionalidad, no puede ofrecer.

Gary Neville, exlateral de la selección y analista para Sky Sports, también se pronunció al respecto, aunque en términos más diplomáticos a diferencia de su compatriota. “No sé si cuadra con el criterio de St George’s Park y la fe en los entrenadores ingleses”, comentó, refiriéndose al centro de desarrollo de la FA que ha sido elogiado por su apuesta por formar entrenadores locales.

La prensa inglesa tampoco ha tardado en manifestar su descontento. El Daily Mail fue uno de los medios más duros en sus críticas, calificando el nombramiento de Tuchel como un “día oscuro para el fútbol inglés”. En su editorial, el diario no solo cuestionó la capacidad del alemán para conectar con la afición, sino que también evocó los fallidos precedentes con otros técnicos extranjeros como Sven-Goran Eriksson y Fabio Capello. “Somos el hazmerreír del fútbol mundial”, escribió al respecto.

Por su parte, el Daily Telegraph apuntó directamente a la FA por lo que consideró una decisión incoherente. “El problema es de la Federación. A este equipo inglés le hace falta un lateral izquierdo, pero nadie considera nacionalizar a una promesa española o francesa. Alemania nunca pondría a un inglés como entrenador y es lo correcto”, sentenció el periódico, subrayando el aspecto patriótico que parece haberse perdido con la llegada de Tuchel.

En los foros y redes sociales, el ambiente no es menos hostil. Los hinchas, siempre apasionados y críticos, también se hicieron eco de la designación de Tuchel y los comentarios no fueron precisamente alentadores. “Es horrible. Deberíamos ser los mejores contra los mejores. Los entrenadores extranjeros no han trabajado, no lo entienden”, escribió un hincha.

El eco de la nacionalidad de Tuchel no solo se escuchó en Inglaterra, sino también en su país natal, donde algunos medios se tomaron la noticia con sorna. El diario Bild bromeó sobre la desesperación de los ingleses: “La desesperación en Inglaterra debe ser enorme si admiten que ahora sólo un alemán puede ayudar”.

Mientras tanto, la revista deportiva Kicker fue más analítica, destacando el desafío que enfrentará Tuchel en un ambiente hostil. “Thomas Tuchel no será recibido con los brazos abiertos como seleccionador inglés. Esto es fácil de entender, porque lo más probable es que se le culpe por algo en lo que no puede influir: no es inglés. Y además es alemán”.

