¡El partidazo del fin de semana! A continuación, revisa el horario de Liverpool vs. Manchester City por la fecha 28 de la Premier League 2023-24. Este compromiso clave se realizará este domingo 10 de marzo en el mítico Anfield. Ambos equipos están luchando en lo más alto de la tabla -solo se llevan un punto de diferencia- y buscarán quedarse con la victoria a como dé lugar. A continuación, conoce los canales en los que podrás seguir este encuentro.

Liverpool llega a este partido en un gran momento, pues ha ganado sus últimos siete partidos. En su más reciente duelo, goleó por 5-1 a Sparta Praga en el epet ARENA (Praga), por el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Sin duda, un triunfazo que prácticamente sella su pase a los cuartos de final de la competición. Pero ahora solo está enfocado en el duelo de Premier ante los ‘Citizens’.

El entrenador de los ‘Reds’, Jürgen Klopp, señaló que este duelo es vital, pero no define el título. “No sé quién mencionó eso; creo que es muy pronto. Si analizamos todos los diferentes escenarios posibles, no creo que, después del resultado, nadie deba abrir las botellas de champán. Entonces no pasó nada. Pero son tres puntos. Es un oponente increíblemente fuerte. No ocultamos que queremos ganar ese partido, pero sabemos lo difícil que es”, apuntó en rueda de prensa.

El técnico alemán confía en que podrán lograr el triunfo en Anfield. “Anfield tiene de vez en cuando un impacto real en nuestro juego. La atmósfera en el estadio, la atmósfera que nuestra gente puede crear... ¿Puedo decir que es insuperable o entonces alguien se ofende por eso? Es realmente bueno y energizante”, concluyó.

Manchester City, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 3-1 a Copenhague en el Etihad Stadium (Manchester), por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Champions League. De esta forma, el vigente campeón de la ‘Orejona’ clasificó a los cuartos de final. Pep Guardiola está luchando también por la Premier, y sabiendo que tiene un punto menos que Liverpool, irá por la victoria a Anfield. Será un partidazo.





¿A qué hora juega Liverpool vs. Manchester City?

Liverpool vs. Manchester City tendrá lugar en Anfield, este domingo 10 de marzo. El inicio del juego está programado para las 10:45 a.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 12:45 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 11:45 a.m.





¿En qué canales ver Liverpool vs. Manchester City?

El encuentro Liverpool vs. Manchester City se emitirá a través de ESPN y Star Plus en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





