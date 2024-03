Este domingo 17 de marzo, el Manchester United recibirá a Liverpool en el mítico Old Trafford por los cuartos de final de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo. Será una nueva edición del clásico de Inglaterra, en el que ambos lucharán para acceder a las semifinales. Tanto ‘Red Devils’ como ‘Reds’ pondrán lo mejor que tienen. A continuación, te contamos a qué hora inicia el compromiso y en qué canales de TV se podrá ver la transmisión. No te lo pierdas.

Manchester United llega a este compromiso tras vencer por 2-0 a Everton en Old Trafford, por la jornada 28 de la Premier League. En aquel partido, el conjunto dirigido por Erik ten Hag ganó gracias a los goles de Bruno Fernandes y Marcus Rashford. De esta forma, los ‘Red Devils’ volvieron al triunfo tras la dura derrota que sufrieron a manos del Manchester City de Pep Guardiola (3-1).

Liverpool, por su parte, llega a este partido tras golear por 6-1 a Sparta Praga en Anfield, por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. El equipo de Jürgen Klopp se dio un festín en casa. Los jugadores que marcaron fueron Darwin Núñez, Bobby Clark, Mohamed Salah, Cody Gakpo (2) y Dominik Szoboszlai. En la ida, los ‘Reds golearon por 5-1. El global quedó 11-2 a favor del cuadro inglés.

La última vez que se enfrentaron los ‘Red Devils’ y los ‘Reds’ fue el pasado 17 de diciembre de 2023, por la jornada 17 de la Premier League. En aquel partido, disputado en Anfield, Liverpool fue ampliamente superior, pero no logró abrir el marcador. Finalmente, terminó en un empate sin goles. Por sus presentes, el combinado dirigido por Klopp es favorito; sin embargo, en estos duelos de eliminación, cualquier cosa puede pasar.





¿A qué hora juegan Manchester United vs. Liverpool?

Manchester United vs. Liverpool se enfrentarán en Old Trafford. El partido iniciará a las 10:30 a.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 12:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 11:30 a.m. En tanto, en España, será desde las 4:30 p.m.





¿En qué canales ver Manchester United vs. Liverpool?

Manchester United vs. Liverpool estará disponible para ver en las señales de ESPN, STAR Plus y Paramount+. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del encuentro.





¿Dónde se jugará el Manchester United vs. Liverpool?





