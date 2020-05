Ángel Di María fue parte del Real Madrid desde 2010 hasta 2014 y de manera sorpresiva, luego de ganar la Champions League y Copa del Rey en su última temporada en el Bernabéu, se marchó al Manchester United para vivir su primera experiencia en la Premier League. No destacó y por ello luego llegó al PSG.

Quien tiene un mal recuerdo del paso de Ángel Di María por la tienda del Manchester United es esposa Jorgelina Cardoso: “Horrible. Manchester es lo peor, es todo horrible. Le metimos toda la onda. Peleamos mucho porque vivíamos antes vivíamos en Madrid y él jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real; el clima es perfecto y la comida perfecta”, había dicho el último miércoles. Ahora, Gary Neville le respondió fuerte.

“Aquí, Di María no jugó una mierda”, fue lo que apuntó Neville, ex gloria viviente del Manchester United, en declaraciones que recoge AS. El ex lateral no entiende cómo puede haber quejas cuando el popular ‘Fideo’ no dio la talla en Old Trafford.

Di María, en debe en el United

En su aventura por el fútbol inglés, el internacional con la Selección de Argentina y también ex Benfica tan solo duró una temporada: jugó 32 partidos y solo anotó cuatro goles. Su pase le costó 75 millones de euros a los ‘Red Devils’.

En cambio, en PSG el ‘Fideo’ Ángel Di María volvió a mostrar su mejor versión, esa que lo llevó al éxito en el Madrid. Ahora, campeón de la Ligue 1, espera los cuartos de final de la Champions League.

De otro lado, uno de los torneos que ha confirmado su retorno en territorio europeo es la Bundesliga. Tras el visto bueno de la canciller Angela Merkel, su regreso será a partir del 16 de mayo y lo mismo para la segunda división.

