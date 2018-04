Tras 22 años como técnico del Arsenal , Arsene Wenger le dirá adiós al conjunto 'gunner'. Para algunos lo hizo tarde ya que no se ha llevado la Premier League, por ejemplo, en más de diez años. A final de temporada se despedirá del Emirates Stadium y el francés Patrick Vieira apuntaba a ser uno de sus posibles reemplazantes, pero el ex jugador lo descartó de momento.

En rueda a prensa, a Patrick Vieira le consultaron si es que podría ponerse el buzo del Arsenal para la campaña 2018-19. Agradece que esté en la lista de sustitutos de Arsene Wenger, aunque sostiene que en sus planes no tiene en mente volver (fue ex jugador) al elenco londinense.

"Pasé nueve años en Arsenal y todo el mundo sabe que es un club muy especial para mí. Sin embargo eso no es suficiente para dirigir a ese equipo", sostuvo al ser consultado en medio de la previa de su conjunto New York City ante Portland Timbers este domingo por una nueva jornada de la MLS.

El ex volante también dio su motivo de porque no quiere regresar aún a tierras inglesas. "Me enorgullece que me relacionen con esta clase de equipos. Es bueno para el ego de uno, pero puedo decir que estoy bien en Estados Unidos. Veremos qué puede pasar en los próximos años", añadió.



Como se recuerda, Patrick Vieira pasó por Arsenal entre los años 1996 a 2005. En el cuadro inglés se llevó torneos como la FA Cup, Premier League y Community Shield. Además pasó por las filas del AC Milan, Inter, AS Cannes, Manchester City y Juventus.