"Eres un payaso": Aubameyang dispara contra cabeza del Dortmund y empieza una guerra

Pierre-Emerick Aubameyang tomó la decisión de dejar el Borussia Dortmund tras cinco largas temporadas para asumir un nuevo reto en Arsenal de Londres. El alemán llegó como la 'megaestrella' y con sus goles ha logrado ganarse un espacio en el corazón de los fanáticos 'gunners'. Parece ser su lugar en el mundo, aunque en el cuadro amarillo creen todo lo contrario.

El CEO del Dortmund conversó con el diario ‘Süddeutsche Zeitung’ en la previa del partido entre Arsenal y Standard Lieja y explicó que el delantero no se debe sentir nada "feliz" con los colores de los 'Gunners' por no jugar Champions League.

“Aubameyang, que está muy bien en el Arsenal, probablemente estará feliz cuando mire su cuenta bancaria, pero los miércoles tiene que ver la Champions League por televisión y seguro que le da pena”, dijo Watzke en la entrevista.

Tras escuchar las palabras de su antiguo 'jefe' Pierre-Emerick no se mostró nada feliz, por lo que recurrió a sus redes sociales para responder con un contundente mensaje y dejarlo en evidencia. Ya se volvió viral.

“Lo mejor para ti es que no hable de porqué me fui del Dortmund Mr. Watzke, eres un payaso. Recuerdo cuando dijo que nunca vendería a Ousmane y cuando vio más de 100 millones fue el primero en coger el dinero. No hable de dinero por favor!!! Déjame en paz” , explicó el atacante por Twitter.

Aubameyang llegó al Arsenal en enero del 2018, luego que los de Londres paguen 63,75 millones de euros, y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de Unai Emery.

