Arsenal y West Ham se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 17 de la Premier League en Inglaterra. El duelo se jugará este lunes 26 de diciembre en el marco del Boxing Day. Con el Emirates Stadium como escenario, el líder del torneo buscará una victoria para ampliar su dominio desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La visita no marcha bien en el torneo y necesita ganar para no complicarse con el descenso. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.com.

Arsenal es la sensación en la Premier League con una temporada regular a diferencia de la anterior donde solo pudo quedarse en el quinto lugar de la tabla general. Hoy en día es el líder y, a pesar que tiene detalles por ajustar, se muestra como candidato. Ha disputado 14 partidos y solamente perdió una vez. Por ahora, mantiene 5 puntos de ventaja contra Manchester City, su más cercano perseguidor.

Al duelo ante West Ham llegará tras 9 victorias consecutivas. La última vez que no ganó se remonta al 9 de abril (temporada anterior) cuando cayó ante Brighton & Hove Albion (1-2). A partir de ahí, 27 puntos sumados de 27 posibles. Marcó 29 goles y apenas recibió 10. Su más reciente juego allí terminó 5-0 ante Nottingham Forest.

Para el nuevo reto, la situación de los Gunners respecto al plantel habla de 2 bajas confirmadas. El DT Mikel Arteta no podrá contar con los lesionados Gabriel Jesús y Reiss Nelson. Se esperará hasta última hora la recuperación de Emile Smith Rowe.





Arsenal vs. West Ham: horarios en el mundo

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador – 3:00 p.m.

Colombia – 3:00 p.m.

Venezuela – 4:00 p.m.

Bolivia – 4:00 p.m.

Argentina – 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay – 5:00 p.m.

Paraguay – 5:00 p.m.

Brasil – 5:00 p.m.

España – 9:00 p.m.





West Ham no la pasa bien en el presente curso y no ha pasado de decepciones al mando de David Moyes. En la campaña anterior alcanzaron el séptimo lugar y ahora están más cerca de los puestos de descenso que los de privilegio. Apenas suman 14 unidades en 15 jornadas. Ocupan el puesto 16 en la tabla, solamente con un punto por encima del primero en la zona de descenso.

A tal posición han caído por no sumar en los más recientes 3 partidos. ¡Son 3 caídas consecutivas! Perdieron ante Manchester United, Crystal Palace y Leicester City, esos dos últimos siendo local. Y como visitantes, ni hablar: ¡No ganan hace 5 partidos! La última vez fue el 28 de agosto visitando a Aston Villa (0-1). A partir de ahí van 4 caídas y un empate. Apenas marcó un par de goles y recibió 6.





Arsenal vs. West Ham: probables alineaciones

Arsenal: Aaron Ramsdale; William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ben White y Oleksandr Zinchenko; Thomas Partey, Granit Xhaka y Martin Odegaard; Bukayo Saka, Gabriel Martinelli y Eddie Nketiah.

West Ham: Lukasz Fabianski; Thilo Kehrer, Craig Dawson, Kurt Zouma y Aaron Cresswell; Declan Rice y Tomás Soucek; Jarrod Bowen, Saïd Benrahma, Lucas Paquetá; y Gianluca Scamacca.





Arsenal vs. West Ham: ¿dónde jugarán?





