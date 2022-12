Y se hizo realidad. César Montes será nuevo jugador del Espanyol de Barcelona para la segunda vuelta de la temporada 2022-23 de la LaLiga Santander. A través de sus redes sociales, Rayados confirmó la salida del defensor, que fue uno de los más destacados de la selección mexicana en el Mundial de Qatar 2022. Se trata del primer refuerzo de los ‘Periquitos’ y, antes de viajar a la Ciudad de México, el ‘Cachorro’ reconoció que tiene “sentimientos encontrados” por todo lo que vivió en el club azteca.

César Montes habló con la prensa en el aeropuerto de Monterrey. “Mi esposa me preguntaba ‘¿estás triste?’ y no triste sino con sentimientos encontrados de estar en la ciudad 8 años y medio, lograr grandes cosas, conocer personas que me ayudaron a salir adelante y poder lograr mi objetivo. Es un sentimiento de nostalgia de tantos años ya que aquí formé mi familia”, dijo.

El defensor de 25 años confesó que se lleva de Rayados los cinco títulos que ganó: una Liga MX, dos Copa MX y dos Liga de Campeones de la Concacaf. “Los cinco campeonatos es lo mejor de este recuerdo y marcar el primer gol en la inauguración del Estadio BBVA fue inolvidable, quedará para siempre en la historia de la institución”, agregó.

Respecto a su objetivo en el Espanyol de Barcelona, César Montes destacó que está emocionado por jugar en una de las ligas más competitivas del mundo. “La idea es sumar minutos, competir al máximo nivel, con los mejores jugadores, y buscar lograr grandes cosas con la institución que ahora me brindó confianza y me toca responder en el campo”, concluyó.

Cabe destacar que, con la llegada de César Montes a España, México tendrá tres representantes en LaLiga. Recordemos que Jesús Corona y Andrés Guardado juegan en el Sevilla y Real Betis, respectivamente. Mientras que en la Segunda División de España están los mexicanos an Carrillo, Daniel Aceves y Marcelo Flores.

Hoy llega el momento de despedirnos para que puedas ir a cumplir otro de tus sueños, @Cjasib. 🤝



Estamos seguros de que vas a ir a demostrar de qué estás hecho. Te deseamos lo mejor #EnLaVidaYEnLaCancha. 👏🏼



Nota: https://t.co/LN0DKMKgUW#GraciasMont3s 💙 pic.twitter.com/hr4nwGb9zM — Rayados (@Rayados) December 26, 2022

Rayados se despide del ‘Cachorro’

En un comunicado publicado en su página web, Rayados le dedicó unas bellas palabras de despedida a Montes. “César cumplirá ahora uno más de sus sueños como futbolista profesional, el cual es jugar en el futbol europeo, y lo hará en el RCD Espanyol de Barcelona, club en el que jugó hasta hace unos meses Héctor Moreno, quien hasta hoy era su compañero en Rayados”, apuntó.

“En el Club de Futbol Monterrey Rayados estamos orgullosos de todos los logros del ‘Cachorro’, y esperamos que siga cosechando éxitos en su futuro, en la Vida y en la Cancha”, finalizó el club mexicano.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.