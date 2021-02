Han pasado ya varios días desde que terminó el mercado de fichajes de invierno y en Italia destapan el nombre del club que estuvo cerca de llevarse a Riqui Puig, un jugador que no es de los indiscutibles para Ronald Koeman. Según información de Fabrizio Romano, el canterano azulgrana estuvo en la mira del Arsenal. En el club de la Premier League esperaron hasta el final, pero la negativa del FC Barcelona fue rotunda.

De acuerdo a la citada fuente, Puig fue objetivo del Arsenal desde inicios de año a pedido del entrenador Mikel Arteta. Su estilo de juego y los pocos minutos que tiene con Koeman hacían pensar que su fichaje iba a convertirse en realidad. Sin embargo, el equipo catalán se negó a dejarlo ir a pesar de las condiciones que ofrecían los londinenses.

La idea del equipo inglés pasaba por fichar a Riqui Puig, cuyo contrato vence a mediados de 2023, hasta el final de la temporada 2020-21 a modo de préstamo y con opción de compra. La propuesta no convenció al Barcelona y Koeman prefirió mantenerlo en el equipo.

“Al principio del mercado de fichajes, el Arsenal realizó un serio intento para traer a Riqui Puig cedido con una opción de compra, en un acuerdo similar al de Odegaard. El Barcelona decidió esperarse unas semanas para valorar qué opinaba Koeman y el propio jugador. A mediados de enero, el club dio su negativa y quería retenerlo”, reveló el periodista italiano Fabrizio Romano.

Riqui Puig estuvo en la mira del Arsenal en el pasado mercado de fichajes.

En la mira de Koeman

Hace no mucho, Ronald Koeman hizo una comparación entre los jugadores más jóvenes de la plantilla, dejando mal parado, nuevamente, a Riqui Puig, a quien se le acusa ser el ‘topo’ entre todos los jugadores catalanes.

Al central Ronald Araujo volvió a ponerle de ejemplo de jugador que se gana el puesto en los entrenamientos. “Tiene un carácter fuerte, manda y entrena a tope todos los días. Quiere mejorar, quiere escuchar y está abierto a cualquier consejo”, subrayó en rueda de prensa.

En cambio, dejó entrever que esa entrega en las sesiones de preparación no se la ve a otro canterano como Riqui Puig: “Necesita más físico. Hoy en día no todo es calidad técnica, también se necesitan otras cosas. Y me gusta la gente que quiere mejorar y que cada día coge las opciones con dos manos para mejorar las cosas”.





