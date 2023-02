Erling Haaland vive la felicidad plena en el Manchester City. En su primera temporada en Inglaterra, el delantero noruego ya está cerca de llegar a los 30 goles y establecer una serie de récords. A pesar de ello, hay quienes insisten en que la Premier League es solo un trampolín para el nórdico, que se irá en un par de años para reforzar al Real Madrid o FC Barcelona, clubes que sueñan hace mucho tiempo con sus servicios, pero que a la vez deben de ser conscientes de lo mucho que vale el exatacante del Borussia Dortmund.

En esa línea, la representante de Haaland y heredera de la agencia que dejó el fallecido Mino Raiola, Rafaela Pimenta, ha asegurado en una entrevista con el diario AS que “para mí, Haaland vale 1.000 millones, puede que nadie vaya a pagar eso, pero es el potencial que tiene cuando llega a un club”.

Siendo el FC Barcelona el club que más vinculado ha sido con Haaland, Pimenta ha sido consultada por su relación con Joan Laporta, presidente de la institución catalana. En vida, Mino Raiola y el también abogado catalán tuvieron una relación más allá de lo profesional.

“Siempre digo que Laporta no me puede pedir nada en el fútbol, no es justo, porque sabe que voy a decir ‘sí’”, dijo Rafaela Pimenta, la brasileña que dio un paso adelante en su trayectoria como abogada para ponerse al frente de la empresa de representación de futbolistas que lideraba Raiola. Ambos se conocieron en 1998 y fueron sido socios desde entonces.





Haaland y la cláusula de salida en Manchester City





En la línea de los rumores que apuntan a la salida de Haaland, la prensa inglesa reveló hace un par de meses que existe una cláusula que puede ejecutarse a partir del verano de 2024. El equipo que ponga 200 millones de euros sobre la mesa puede hacerse con los servicios del noruego. Se trata de la misma condición que reflejaba su contrato con el Dortmund, aunque hay restricciones.

De acuerdo a la información del medio inglés The Athletic, Haaland no puede jugar por otro equipo de la Premier League. Solo extranjeros. Es decir, los clubes millonarios como Manchester United, Arsenal, Tottenham o Chelsea no pueden darse el lujo de soñar con el nórdico, a pesar de los gigantescos fondos con los que cuentan.





