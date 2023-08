Tras ser declarado inocente de los cargos de abuso sexual, Benjamin Mendy experimenta total libertad, lo que le permite encaminar su enfoque hacia la reactivación de su carrera deportiva. Luego de unirse al Lorient de la Ligue 1, el defensor enfrenta una situación financiera altamente precaria. En esta etapa, está empeñado en recuperar los salarios pendientes que el Manchester City dejó de abonar durante el período en el que sus problemas legales estaban en el centro de la atención.

Aunque el tema de las acusaciones de violación pueden haber llegado a su fin, Benjamin ahora debe enfrentar a los impuestos no abonados que tiene, lo que podría llevar al flamante fichaje de las ‘Merluzas’ a considerar la opción de declararse en quiebra. Sin embargo, Mendy está manteniendo comunicación con los ‘Citizens’ respecto a los salarios adeudados.

El deportista ha decidido comercializar su lujosa residencia valuada en aproximadamente 6.3 millones de dólares, con el fin de cubrir sus gastos legales y abonar la carga tributaria que se acumuló durante el período en que estuvo sin trabajo durante casi 23 meses, de acuerdo al contador del mencionado, reportan medios ingleses.

Según The Sun, el francés está persiguiendo una suma de hasta 10 millones de libras en sueldos que le adeudan y que no le han sido remunerados. Se dice que el representante de Benjamin compartió ante el tribunal que están “en negociaciones con el Manchester City para recuperar el pago atrasado sobre la base de que ha sido declarado no culpable”, consigna The Guardian.





El ‘caso Mendy’

Cabe recordar que Benjamin Mendy, de 28 años, fue suspendido por el Manchester City en agosto de 2021, cuando los casos salieron a la luz, y el propio futbolista se declaró inocente de las acusaciones en mayo de 2022.

El juicio contra él y su amigo Louis Saha (no relacionado con el futbolista del mismo nombre) comenzó el 10 de agosto de 2022, y ambos han sido declarados no culpables de todos los cargos presentados por la fiscalía.

Durante este proceso judicial, Mendy ha declarado que las acusaciones le perseguirán “de por vida”, su vida en el fútbol “está acabada” y esta situación ha sido un “absoluto infierno”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.